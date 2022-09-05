Шымкентцы активно собирают гумпомощь для пострадавших в Костанайской области

Сбор помощи для жителей Костанайской области продолжится до 20:00 часов.

Мука, макаронные изделия, матрасы, одеяла, одежда для детей, строительные материалы, лопаты и даже резиновые сапоги. Все это и многое другое несут жители Шымкента для пострадавших от пожара жителей Костанайской области.

Как сообщил корреспондент OTYRAR, сбор помощи продолжится до 20:00 по адресу Бейбитшилик 3 в здании филиала партии Amanat.

По месту назначения фуры со всем необходимым выедут сегодня.В общей сложности в эпицентр происшествия они будут доставлены почти за полторы-двое суток, учитывая расстояние почти в 1700 километров.

По предварительным данным, собралось 3 фуры гуманитарной помощи, одна из них собрана депутатами городского маслихата, две- активистами и неравнодушными горожанами.