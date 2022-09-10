10 тонн гуманитарной помощи выезжает из Шымкента в Костанайскую область

10 тонн гуманитарной помощи отправят для пострадавших от пожара жителей Костанайской области, передает OTYRAR.

В составе груза продукты первой необходимости — 7 тонн макарон и 3 тонны подсолнечного масла. Это гуманитарная помощь от депутатов маслихата южного мегаполиса.

Как сообщил корреспондент OTYRAR, в данное время фура выехала в здание партии «Amanat», там организован сбор гуманитарной помощи.

Кроме 10 тонн продуктов длительного хранения, в Костанайскую область направят еще 2 фуры гумпомощи, собранной жителями Шымкента. В составе груза гигиенические средства, постельные принадлежности, одежда и так далее. В общей сложности на трассу сегодня выедут 3 фуры гуманитарной помощи.

Напомним, 3 сентября в Аулиекольском районе Костанайской области вспыхнул масштабный лесной пожар. Огонь со скоростью ветра перекинулся на строения, в результате повреждены и уничтожены 108 строений. Эвакуированы более 1800 человек. На данный момент комиссией проводится подсчет нанесенного ущерба.