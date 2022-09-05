Служебная собака «Джайла» пресекла ввоз наркотиков на границе

Служебная собака по кличке Джайла помогла задержать гражданина Узбекистана при перевозке наркотиков на границе.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Жибек жолы». В Сарыагашский РОП поступило сообщение о том, что служебная собака «Джайла» учуяла у мужчины запрещенные предметы и подала голос.

Полицейские заметили подозрительного иностранца, пересекавшего границу из Республики Узбекистан в Республику Казахстан, и сразу же проверили его.

В результате обыска в правом кармане брюк подозреваемого стражи порядка обнаружили вещество, похожее на наркотическое.

По результатам экспертизы установлено, что изъятым наркотическим средством является «гашиш».

В настоящее время подозреваемый арестован и в отношении него проводится досудебное расследование по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».