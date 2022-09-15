Тонны мусора могут привести к исчезновению рыб на Шардаринском водохранилище

Местные специалисты утверждают, что если люди не перестанут засорять водохранилище, количество рыбы может сократиться в разы, а то и вовсе исчезнуть.

Лето закончилось, пришло время собирать мусор. Волонтеры и сотрудники комитета рыбного хозяйства провели массовый субботник на территории Шардаринского водохранилища.

Инспекторы бьют тревогу, мусор не только на берегу, но и в воде, что чрезвычайно опасно для местной фауны. За один день участники акции убрали больше тонны мусора, помогала им в этом и наша съемочная группа.

«Люди просто перестали беречь природу. Пластик разлагается сотни лет, а в воде еще дольше. Вот и губят все. Наши сотрудники вместе с волонтерами и работниками акимата проводят регулярный субботник, но мусора меньше не становится», — говорят в ведомстве.

Масштабные субботники на Шардаринском водохранилище проводят регулярно, но как такового толку нет. Люди как мусорили, так и продолжают наносить ущерб экологии. Чаще всего это пластик, окурки, банки, памперсы и стекло.

После уборки на суше, природоохранники заходят в воду. Там мусора не меньше, в основном это пластиковые бутылки и браконьерские сети, за установку которых предусмотрен штраф — до 200 тысяч тенге. Но любителей крупного улова это, похоже, не останавливает.

Всех тех, кто идет на субботник, объединяет любовь к природе и желание сделать Шардаринское водохранилище чище. В этот раз активисты собрали больше тонны мусора.