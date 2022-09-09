Шымкенсткие студенты собрали 5 тонн гумпомощи для пострадавших в Костанайской области

Около 100 добровольцев своими силами собрали продукты питания, постельное белье, одежду и продукты длительного хранения.

Среди небезразличных жителей есть и Нурсултан Сагындык. Студент колледжа принес с собой инструменты для стройки.

Нурсултан Сагындык, студент:

«Мы пришли сегодня в штаб молодежного ресурсного центра как волонтеры. Учусь я в Туркестанском индустриально-строительном колледже. Из моего объекта образования пришли помочь 10 студентов. Мы как услышали трагедию в Костанае, сразу приехали сюда. Мы от имени нашего колледжа принесли строительные инструменты- лопата, шпатель и так далее. Мы вложили в это дело все свои силы».

Сбор для костанайцев студенты собирали в молодежном ресурсном центре Шымкента. Волонтеры за четыре дня смогли собрать вещи первой необходимости.

Магжан Исахов, руководитель молодежного ресурсного центра г.Шымкента:

«При поддержке студентов мы экстренно создали штаб в связи с ЧС в Костанайской области. В настоящее время мы собрали один большой грузовик гуманитарной помощи. Наша главная цель здесь, выразить, что шымкентская молодежь вместе с жителями Костанайской области и всегда поддерживает их. Если нужно будет, то мы готовы еще направить молодых студентов, которые учатся на строителей, для уборки после пожара».

Фура с гумпомощью из Шымкента приедет в Костанай через несколько дней и пополнит общий фонд для пострадавших. Помимо гуманитарной помощи, шымкентские студенты планируют оказывать психологическую и моральную помощь пострадавшим.