В ОКБ провели лапароскопическое удаление эндометриоза

На операционном столе 42-летняя пациентка. Женщине предстоит сложная операция по удалению эндометриоза.

На хирургическое вмешательство она не решалась два года, купировала болезнь лекарствами.

Роза Турсынбаева, лечащий врач пациентки:

«Она подготовлена на операцию по поводу эндометриоза, будет проведена лакороскопия и цистэктомия. Эндометриоз чреват бесплодием, поэтому после этой операции мы возобновим пациентке репродуктивную систему. В течение двух лет был поставлен этот диагноз этой пациенке. Она только согласилась на эту операцию. Почему она так долго не соглашалась на операцию? Ну прежде всего мне кажется это боязнь, но сейчас лакороскопический метод лечения он очень легкий и безкровный, реабилитация очень короткая. И женщины после операции встают на ноги очень быстро после этой операции. Мы провели беседу с пациенткой, после чего она была согласна на лечение».

Операцию в Областной клинической больнице проводит высококвалифицированный хирург из Алматы. Данияр Жакупов вводит в брюшную полость пациентки — эндо-видеокамеру. Процедура — малоинвазивная — всего несколько маленьких проколов. На проведение операции уходит полчаса.

Данияр Жакупов, врач-гинеколог— хирург высшей категории из г.Алматы:

«Безусловно у нее доброкачественное образование, но у этого доброкачественного образования агрессивный рост. У нас есть даже сравнение, что у доброкачественного образования есть схожество с онкологией. Поэтому здесь требуется мнение врача не узкой специализации, а чтобы в команде присутствовали хирурги, которые делали операции на прямую кишку, на влагалище, то есть это очень интересная операция. Мы будем использовать лапароскопический метод через небольшие надрезы, мы вводим лапароскопический порт и длинными инструментами, смотря в монитор, проводим максимально анотомичную операцию».

За работой алматинского врача в операционной будут наблюдать местные специалисты. Они учатся делать сложные операции современным, лапороскопическим методом, который менее травматичен.

Нуркен Жунусов, заведующий операционным отделением ОКБ:

«В областной клинической больнице три дня будет идти мастер-класс от хирурга высшей категории Данияра Жакупова. Сегодня он проведет четыре операции в гинекологии. Завтра пройдут три операции по онкологии, а в субботу — мастер-класс от хирурга из России. Главная цель мастер-класса — обмен опытом с ведущими хирургами, местные врачи научатся проводить сложные, малоинвазивные операции, после которых пациентам становится легче уже через 3-4 дня»

В больнице проводят сложные, высокотехнологичные операции в рамках ОСМС.