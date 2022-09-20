В поликлиниках Шымкента началась вакцинация против гриппа

В стране стартовала кампания по вакцинации против гриппа. В этом году для вакцинации шымкентцев против гриппа закуплено 134 580 доз вакцины, передает OTYRAR.

Вакцинация против гриппа проводится в поликлиниках прикрепленных по адресу. Но, по словам специалистов, не все граждане прививаются.

Одной из первых против гриппа вакцинировалась 36-летняя Жамиля Калмурзаева. Позаботиться о своём здоровье медицинский специалист призывает и жителей Шымкента, если нет индивидуальной непереносимости. Говорит, что это самый надёжный способ защититься от вируса. Для самой Жамили, ставить укол каждую осень стало привычкой.

«Делать прививку нужно, 100 процентов нужно. Впереди сезон респираторных заболеваний и обязательно нужно вакцинироваться. Сегодня я добровольно приехала чтобы сделать прививку. Так как я медицинский работник, я обязана прививаться. А потом мы прививаем наших пациентов«, — говорит жительница г. Шымкента Жамиля Калмурзаева.



В этом году за счет средств городского бюджета закуплено более 134 тысяч доз вакцины «Гриппол+» российского производства. Это позволит охватить только 12% от общего числа жителей Шымкента. То есть бесплатная прививка от острого респираторного вируса ставится не всем.

«Подлежащий контингент на вакцинацию это прежде всего люди находящиеся на диспансерном учёте, как взрослые, так и дети. Дети, это начиная с 6 месяцев жизни, часто болеющие и ослабленные дети, а так же и пациенты закрытых учреждений -домов ребёнка, домов престарелых, пожилые люди старше 60-ти лет, а также медработники. А также беременные второго и третьего триместра состоящие на учёте», — рассказывает руководитель отдела Управления здравоохранения города Шымкента Инна Глазебная.

Вакцинация против гриппа ежегодно начинается с 1 октября. Но в этом году прививать решили на две недели раньше. Работа по иммунизации против вируса продлится до 15 ноября.