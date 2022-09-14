В Шымкенте 19 сентября начнется прием заявок на получение грантов для бизнеса

Размер гранта от государства составит 1 млн 272 тыс. тенге.

На эти деньги шымкентцы смогут с нуля запустить своей дело или же масштабировать уже функционирующий бизнес. Каждый участник может получить его только один раз.

Заявки принимаются в режиме онлайн через портал «Business.enbek.kz». Для участия претендент может зарегистрироваться и подать заявку на портале посредством электронной цифровой подписи.

Для подачи заявки необходимо:

зарегистрироваться на Портале;

пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на Портал (самопроизвольный бизнес-план не принимается);

заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в центрах занятости населения.

Претендентами на получение государственного гранта могут быть:

зарегистрированные безработные;

молодые

предприниматели (до 29 лет), зарегистрированные в качестве индивидуального

предпринимателя (срок регистрации до 3-х лет);

плательщики единого совокупного платежа.

При этом претендент должен относится к одной из следующих социальных категорий:

лица с инвалидностью (не имеющие противопоказания к труду);

лица с действующим статусом «кандас», межрегиональные переселенцы;

социально уязвимые группы населения, к которым относятся получатели адресной социальной помощи, пособия по многодетности и (или) его (ее) супруг (супруга), социального пособия по случаю потери кормильца,

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью) и (или) его (ее) супруг (супруга),

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью) и (или) его (ее) супруг (супруга), получатели пособия по потере кормильца;

молодежь (до 29 лет).

Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более 3 лет.

Примечание: заявки будут приниматься с 19-30 сентября, кроме выходных. Не пропустите.