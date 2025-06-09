260 человек в Шымкенте получат безвозвратные гранты на бизнес

В Шымкенте 260 граждан смогут получить безвозвратные гранты до 400 МРП (1 572 800 тенге) на реализацию бизнес-проектов.

Приём заявок проходил с 21 мая по 3 июня на портале Enbek.Business.kz, а с 9 по 19 июня участники представят свои идеи комиссии, в состав которой вошли депутаты, предприниматели, общественники и журналисты.

Основные критерии — жизнеспособность проекта, опыт заявителя, создание рабочих мест и производственный потенциал.

В 2024 году уже одобрено 428 грантов, среди них — проекты в сфере услуг, швейного дела, животноводства, пищевого производства и общепита.

Заявки подали 934 представителя социально уязвимых слоёв населения. Заседания комиссии будут транслироваться онлайн.

Гранты запрещено использовать для погашения кредитов, покупки недвижимости и производства подакцизных товаров.