В Шымкенте грузовик насмерть сбил велосипедистку

50-летнюю женщину на велосипеде сбил грузовик по проспекту Тауке хана.
Трагедия произошла 12 сентября около 19:00 по проспекту Тауке хана, недалеко от ТРЦ «Фиркан Сити», передает OTYRAR.
Как сообщил корреспондент «Экстренного вызова»,50-летняя жительница Шымкента двигалась на велосипеде по дороге.
В попутном направлении ехал грузовой автомобиль. Водитель фуры допустил наезд. От полученных травм пострадавшая погибла на месте
38-летний дальнобойщик уверяет, что не заметил женщину на велосипеде.
Известно, что водитель грузовика является жителем Карагандинской области.
Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.