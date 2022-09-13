В Шымкенте грузовик насмерть сбил велосипедистку

50-летнюю женщину на велосипеде сбил грузовик по проспекту Тауке хана.

Трагедия произошла 12 сентября около 19:00 по проспекту Тауке хана, недалеко от ТРЦ «Фиркан Сити», передает OTYRAR.

Как сообщил корреспондент «Экстренного вызова»,50-летняя жительница Шымкента двигалась на велосипеде по дороге.

В попутном направлении ехал грузовой автомобиль. Водитель фуры допустил наезд. От полученных травм пострадавшая погибла на месте

38-летний дальнобойщик уверяет, что не заметил женщину на велосипеде.

Известно, что водитель грузовика является жителем Карагандинской области.

Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.