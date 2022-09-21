В Шымкенте полным ходом идет подготовка к отопительному сезону

Под председательством акима Шымкента Мурата Айтенова состоялось очередное совещание по подготовке к отопительному сезону.

В АО «3-Энергоцентр» проведен капитальный ремонт 2 турбин, 3 котлов, текущий ремонт трансформаторов. Капитальный ремонт оставшихся 3 бойлеров выполнен на 82%, текущий ремонт вспомогательного оборудования-на 95%, остальные работы завершены в течение 10 дней.

Из 15 котельных, принадлежащих ГКП» Куатжылуорталык-3″, готовы 13. Остальные 2 котельные находятся в готовности. Из 17 насосных станций готовы 15, на двух других ведутся подготовительные работы.

В целях снижения уровня износа тепловых сетей проведен текущий ремонт 19,4 км тепловых сетей, который до настоящего времени выполнен на 97%.

Из 1987 многоэтажных жилых домов 93,7%, то есть 1863 дома готовы к отопительному сезону. Продолжаются работы в 124 многоэтажных жилых домах.

В городе 484 бюджетных учреждения. Они готовы на 99%.

Потребность горожан в угле составляет 66 тыс. тонн, на сегодняшний день в город перевезено 114,0 тыс. тонн угля, на складах имеется запас угля в 25 тыс. тонн. Готовность инфраструктурных систем составляет 90%.

Аким города М. Айтенов отметил важность обеспечения стабильного и качественного отопления в зимний период, а также поручил руководителям соответствующих отраслей тщательно проверить количественные показатели в отчетности и определить конкретные точки риска выхода из строя.

Следить за незавершенным капитальным ремонтом и поручить завершить его до конца сентября.