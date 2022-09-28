В Шымкенте заасфальтируют рекордное количество дорог

В рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, который поручил акимам всех уровней вести тесную работу с населением, в Шымкенте оперативно решаются проблемы, возникающие в микрорайонах.

Один из вопросов — дороги. В городе постепенно асфальтируют внутриквартальные улицы. Жители рассказывают, что уже даже не надеялись на блага цивилизации.

«Я живу на улице Курмангазы, мы уже даже не ждали что проложат нам асфальт, а теперь вот вопрос решился. Мы на встрече с акимом говорили ему, он дал слово что проблема будет решена, спасибо, слово сдержал! А вот на Ускенбая у меня родня живет, там тоже проложили. Мы сделали кудай тамак, ведь это же праздник»,- говорит Алдияр Мусагалиев.

Как пояснили в акимате, на территории Абайского района проведен средний ремонт ряда улиц в микрорайоне «Самал-3». Общая протяженность отремонтированных улиц Момышулы, Курмангазы, Кайсенова, Ускенбая и №1, 2, 3, 4 (переулок) составляет 2,06 км. На улицах микрорайона проведены выравнивающие, уплотняющие работы, уложен асфальт толщиной в 10 см.

«По поручению акима, в текущем году большое внимание уделяется среднему ремонту внутриквартальных улиц. Согласно утвержденному плану будет проведен средний ремонт 308 улиц. Мы регулярно отчитываемся акиму и заместителю главы о проделанной работе», — сказали в управлении ПТ и АД г. Шымкента.

Про дороги Шымкента говорят много, даже во время пандемии работа не прекращалась. Строители рассказывают, глава Шымкента Мурат Айтенов вместе со своими заместителями регулярно проверяет работу.

«Бывает что есть замечания, исправляем сразу. Проверка ведется тотальная. Аким сам приходит на объекты и смотрит. Каждый раз контролирует строительство Максут Исахов, при этом заместитель акима каждый раз говорит не только о сроках сдачи, но и о качестве», — говорит Нурбол Айдар, строитель.

В акимате пояснили, что уже построено 382 км дорог, а это 185 объектов, работа сегодня продолжается.

«Что касается внутриквартальных дорог, мы делаем упор на строительство. В сроки укладываемся и следим за качеством»,- сказали в управлении ПТ и АД г. Шымкента.

Сторожил Шымкента рассказывает, что такого количества построенного в короткие сроки дороги ждали десятками лет, качество оценивают на твердую четверку.

«После развала СССР был хаос, мы ждали изменений, столько было всего. Дороги были ужасные, зимой проехать по центральной улице было проблемно. Я не говорю уже про внутриквартальные дороги. Сейчас посмотрите, там где про дороги и не мечтали, уже асфальт, ходит общественный транспорт. Важно чтобы руководитель был человеком, который реально делает, а не много болтает»,— говорит Хаси Мамедов.

Решена проблема не только с асфальтом, вопросы общественного транспорта уже налажены в мегаполисе, уверяют в акимате. Есть вопросы, которые требуют времени, но проблем для жителей они уже не создают.

«Я живу в массиве Сайрам, чтобы добраться до города на такси, мы платили минимум 300-500 тенге, а если заказать до 1500 тенге. Автобусы к нам ходили редко, а теперь каждые 15 минут ходят автобусы, есть социальные маршруты. У нас дети теперь ездят в школу на автобусах, платят по 35 тенге, взрослые с картой 70 тенге. Быстро добираемся, а массив у нас большой. Вопрос этот решен, спасибо большое. Как мы долго жаловались, а теперь вот мы живем нормально», — говорит Аширбай Айкенов, житель массива Сайрам.

Аким Шымкента Мурат Айтенов на каждой встрече с жителями реагирует на проблемные вопросы, он на месте дает поручение подчиненным, чтобы ситуацию узнали и начали проблему решать.

«Когда люди приходят и говорят о своих проблемах, нам это в пользу, мы уже знаем где нам нужно быстрее решить. Работа не стоит на месте»,- сказал Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

В этом году планируется еще один этап строительства рекордного количества дорог и не только. Аким Шымкента на отчетных встречах с населением призвал горожан быть активными и рассказывать о вопросах, которые не решаются.