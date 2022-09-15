В Туркестанской области началась кампания по сбору хлопка

В этом году посевная площадь белого золота в области составляет 126,3 тыс. га, что составляет 15% от общей посевной площади, сообщает OTYRAR.

Сегодня в Жетысайском и Мактааральском районах полным ходом идут уборочные работы. В настоящее время из 595 единиц имеющейся техники 92% готовы к сбору белого золота.

В Туркестанской области полным ходом идет хлопковая кампания. Прогнозируется, что в этом году урожайность хлопка-сырца составит 27, 3 центнера с гектара. В целом будет собрано 333 тысячи 400 тонн. Сейчас в этом направлении работают более 25 тысяч агрофирм.

«Мы засеяли хлопком около 50 гектаров земли. Сорт хлопчатника — Султан. Сейчас получаем от 20 до 25 -ти центнеров с гектара.На втором участке, надеемся, урожайность повысится на пять центнеров — до 30-ти. Провели дефолиацию полей. Удобрение покупали по 18 тысяч тенге. Собираем комбайном, эффективно получается — быстро, легко, без человеческого участия. Передали на завод, но окончательную цену на сырьё пока не установили, дают аванс 150 тысяч тенге. Дальше посмотрим», — рассказал местный фермер Бакдаулет Акын.



В Жетысайском районе к хлопковой страде готово более 200-от комбайнов. В прошлом году в районе было собрано, в среднем, 25 центнеров хлопка с гектара. В этом году выручка будет больше, надеются фермеры. В день собирают от 50-ти до 100 тонн хлопка-сырца.

«В целом по Жетысайскому району на сегодняшний день засеяно 49 500 гектаров хлопчатника. В настоящее время обработано около 1000 гектаров посевных культур, с которых собрали 2000 тонн продукции. В общей сложности в хлопкоуборочной кампании принимают участие 36 бригад, около 1000 сборщиков. Также привлечено около 50 комбайнов. В общем кампания проходит успешно», -говорит главный специалист отдела сельского хозяйства и земельных отношений Жетысайского района Тургуат Тургумбаев.



В прошлом году приёмные пункты принимали продукцию хлопкоробов по 320 тысяч тенге за тонну белого золота. Сегодня цена составляет уже 374 тысяч тенге. В целом по Туркестанской области функционируют 209 приемных пунктов и 18 хлопкоперерабатывающих заводов. На осенние уборочные работы государством выделено 48 тысяч тонн ГСМ и 522 вида различных минеральных удобрений субсидированных на 50% от полной стоимости. На эти цели из государственного бюджета выделено 6 млрд-ов тенге.