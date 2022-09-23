Влияют ли зарплаты врачей на качество медицинских услуг?

В 2023 году казахстанские врачи будут получать больше полумиллиона тенге. О повышении заработной платы рассказали в министерстве здравоохранения.

Доходы медиков повышают ежегодно. Но растет ли качество оказываемых медицинских услуг? Премьер-министр сегодня на заседании правительства рассказал, что люди жалуются на недостаточный объем предоставляемой медпомощи.

Сейчас средняя зарплата медработников, по данным минздрава, достигла 421 тысячи тенге. Медсестры получают порядка 235 тысяч. По словам эксперта в области здравоохранения Али Нургожаева, зарплата на качество работы не влияет. Это проверено годами. Для повышения качества медуслуг нужны комплексные меры. Так, некоторые клинические протоколы уже устарели, их необходимо оперативно пересмотреть, и привлечь к этому квалифицированные кадры. Кроме того, важно повышать квалификацию медицинских работников.

«Для этого государство должно принимать более системные меры, например, планировать повышение квалификации медработников минимум на пятилетний период в соответствии с технологиями новыми, которые внедряются и в соответствии с потребностями населения, которые также изменяются», — говорит Али Нургожаев, член консультативного комитета по социальной сфере Высшего совета по реформам при Президенте РК .

Кроме того, необходимо качественное медобеспечение, говорит специалист. Без одноразовых расходников и новой медицинской техники качества не добиться. Но врачи говорят, за годы, качество работы все же улучшилось. Запись на прием теперь ведется электронно. А если в больнице или поликлинике очередь на УЗИ, анализы или к узкому специалисту, пациентов направляют в другие медицинские учреждения. Кроме того, сейчас пациенты могут пожаловаться не выходя из стен поликлиники.

«У нас внедрили QR, пациенты все желающие могут отсканировать его и оставлять свои отзывы, предложения и мнения на счет медицины. Если будут какие то жалобы и предложения, мы берем в разработку и в кратчайшее время исправляем«, — говорит Балнур Сансызбаева, врач общей практики.

Оставить жалобу на качество медицинских услуг казахстанцы также могут по номеру 1406.