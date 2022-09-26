Врачи скорой помощи Шымкента стали лучшими в стране

Врачи станции скорой медицинской помощи Шымкента одержали победу в республиканских соревнованиях, передает OTYRAR.

Об этом сообщили пресс-службе городского акимата.

В турнире участвовали 18 команд из всех регионов Казахстана. Соревнования проходили в два этапа.

Врачи экстренных служб спасали пациентов с коронарным синдромом, оказывали первую помощь утопающим детям и тяжелым пострадавшим в ДТП.

Также медики состязались в умении принимать роды в домашних условиях, проводить реанимацию новорожденного, останавливать послеродовое кровотечение

Все этапы были под пристальным вниманием и оценкой компетентного жюри, состоящего из известных специалистов в области медицины.

По итогам спартакиады лучшей бригадой признана команда южного мегаполиса, набравшая 159,5 баллов.

Второе место заняла команда г. Астаны (159 баллов). Призовое третье место заняла команда Абайской области, набравшая 143 балла.