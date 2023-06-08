Вызовы «скорой» увеличились из-за жары в Шымкенте

Если в среднем в сутки за экстренной медицинской помощью в Шымкенте обращались 1800 человек, то в последние дни этот показатель возрос до 2000, передает OTYRAR со ссылкой на «Хабар 24».

Больше всех страдают от жары люди с хроническими заболеваниями, в особенности те, у кого имеются проблемы сердечно-сосудистой системы.

Синоптики говорят, жара спадет не скоро. Шымкентцы спасаются от зноя в водоёмах и у фонтанов. Но специалисты предупреждают: с таким способом охлаждения надо быть осторожнее. Есть угроза распространения кишечных инфекций.

Департамент по чрезвычайным ситуациям также усилил меры безопасности. Только за сутки в спасательные службы поступили почти 30 вызовов. Участились случаи возгорания сухостоя.

Куаныш Лекеров, руководитель Отделения городской клинической больницы №1:

«Из-за повышенного потоотделения при сильной жаре у некоторых людей резко повышается или падает давление. Настоятельно рекомендуем не выходить на улицу тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, а также пожилым людям. Акбопе Жумабаева, житель г. Шардары: — Вчера температура поднималась до 47 градусов, даже растения не выдерживают, деревья высыхают. Нам бы больше фонтанов, чтобы более менее сбить духоту».