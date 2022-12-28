Медики Шымкента усилят работу в новогодние праздники

До самого главного праздника года остаются считанные дни, однако празднование Нового года сопряжено не только с радостью, но и с риском для здоровья.

По словам медиков, резко возрастают случаи отравлений, ушибов, ожогов и травм. Чтобы своевременно оказать помощь, скорая Шымкента будет работать в усиленном режиме, а при возникновении каких-либо проблем со здоровьем, специалисты рекомендуют не заниматься самолечением, а обращаться за помощью к врачам.

Райкул Есеналиева, заведующая оперативным отделом станции скорой медицинской помощи г.Шымкента:

«В праздничные дни у нас будет максимальный выпуск бригад, 100 бригад будут работать на линии, также мы будем ставить бригады на местах с массовым скоплением людей, где будут проводиться праздничные мероприятия и в Call-center будет дежурить врач, который будет давать консультации и если есть проблемы со здоровьем лучше обращаться в скорую по номеру 103».