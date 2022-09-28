Здравоохранение назвали одной из самых коррумпированных сфер в Шымкенте

Об этом говорит статистика. Только с начала этого года в Шымкенте в отношении должностных лиц здравоохранения зарегистрировано 28 дел, передает OTYRAR.

В Шымкенте прошло очередное заседание постоянной комиссии по контролю за работой по противодействию коррупции при Общественном совете.

Члены комиссии рассматривали положение дел в сфере здравоохранения. На собрание были приглашены руководители медицинских учреждений города, чтобы совместно с общественным советом выработать методы борьбы с коррупционными правонарушениями.

Сфера здравоохранения до сих пор является одной из наиболее коррумпированных отраслей народного хозяйства. Только с начала этого года в Шымкенте в отношении должностных лиц здравоохранения зарегистрировано 28 дел.

Так в систематическом получении взяток за устройство на работу врачей и медсестёр были изобличены главврач и инспектор по кадрам городской поликлиники №11.

По данным сотрудников «Антикора» приём на работу самое уязвимое место в коррупционном плане в учреждениях здравоохранения. За три года медорганизациями проведено свыше 1000 конкурсов, но проводятся они формально с целью создания мнимой конкуренции.

Как говорят борцы с коррупцией таких данных у них достаточно, но навести порядок в своих учреждениях они пока предлагают главврачам.

«Если каждый руководитель в своём учреждении постарается решить служебные проблемы на своём уровне, не привлекая вышестоящие инстанции, тогда и заявлений о коррупционных нарушениях будет меньше. Наши двери открыты для всех, и специалисты всегда помогут, объяснят что и как нужно делать, но не надо к нам идти с любыми проблемами, даже не попытавшись их решить. Решать нужно в первую очередь на местах»,— говорит первый заместитель руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по г. Шымкенту Жандос Жумабаев.

Впрочем, у врачей тоже есть вопросы к членам Общественного совета. Как говорят медики, часто недостоверные факты о проявлениях коррупции становятся поводом для проверок, что негативно сказывается как на рабочем процессе, так и на репутации медучреждения. И если выявить несколько таких фактов, то поток жалоб на врачей значительно сократится.

«В уголовном кодексе существует такая статья как клевета. И хотелось бы чтобы эта правовая норма работала. Чтобы хоть к какой-нибудь административной ответственности привлекались те граждане, кто публикует или распространяет ложные сведения. Некоторые просто делают вбросы в информационное пространство и пусть человек отмывается, доказывает что он не коррупционер. Хотелось бы чтобы таких людей наказывали, привлекали к ответственности, так как в последнее время такие случаи участились», — выступил с предложением главный врач «Центра психического здоровья» управления здравоохранения г. Шымкента Серик Мынбаев.

Ещё один важный фактор способствующий коррупции — недостаточная сменяемость руководителей объектов здравоохранения. Как показал мониторинг в некоторых медучреждениях главврачи не меняются свыше 10 лет. Этот факт также будет учтён членами общественного Совета.

«Мы уже заслушали доклады 7-ми разных городских управлений по теме борьбы с коррупцией. Теперь мы выслушали руководителей управления здравоохранения. Мы уточнили какие наболевшие темы в области медицины, на что нужно обратить внимание в первую очередь, чтобы сделать выводы и принять решения», — подвёл итог председатель постоянной комиссии по контролю за работой по противодействию коррупции при Общественном совете Отеген Жанысбек.

Теперь все факты и предложения озвученные на заседании постоянной комиссии будут проанализированы и отразятся в рекомендациях общественного совета.