Женщина обманула мужчину, выманив 400 тысяч в Туркестанской области

Очередной жертвой мошенничества стал житель Туркестанской области.

Некая женщина заверила, что может помочь в получении социальной помощи в размере 550 тысяч тенге от государства. Поверив мошеннице, мужчина не раздумывая отдал 400 тысяч, только для того чтобы получить желаемую сумму.

Целый год жертва обмана ожидал помощи, но безуспешно. Пришлось обратиться за помощью к полицейским.

В ходе оперативно-розыскных работ стражи порядка отыскали и задержали злоумышленницу. Ею оказалась местная жительница, ранее судимая.

Все полученные от жертвы средства, подозреваемая потратила на себя. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области предупреждают жителей о необходимости соблюдать осторожность и не доверять малознакомым людям.