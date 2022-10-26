60 несовершеннолетних поймали в игротеках Шымкента ночью

В Шымкенте прошел рейд по несовершеннолетним. Сотрудники ювенальной полиции провели обход по дворам, кафе и игротекам.

И в игротеках обнаружилось немало подростков в ночное время. Вместо того чтобы сидеть дома, несовершеннолетние играли в компьютерные игры. Ребят доставили в управление полиции где они дожидались приезда своих родителей.

В рейд вышли больше сотни сотрудников полиции, городского управления образования, внутренней политики.

«Рейд прошел во всех районах города. Установлено что более 60 несовершеннолетних детей находились в развлекательных заведениях без присмотра родителей. Родители были оштрафованы согласно требованиям административного кодекса. Штрафы получили и владельцы заведений», — рассказали в полиции.

По закону несовершеннолетние не должны находиться в игротеках после 10 часов вечера, а также гулять по городу позже 11 часов вечера.