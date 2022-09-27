Токаев поручил внести изменения в генеральный план Шымкента

По словам Токаева, южный мегаполис не должен уступать в конкуренции соседнему Ташкенту.

Сегодня в ходе рабочей поездки в Шымкент Глава государства поручил пересмотреть генеральный план Шымкента.

Президент подчеркнул, что генеральный план города должен соответствовать его экономическому потенциалу, при этом необходимо учесть проблемы, с которыми сталкиваются крупнейшие мегаполисы мира. Плюс ко всему Глава государства отметил, что южный мегаполис не должен уступать в конкуренции ближайшему соседу Ташкенту. А потому генеральный план развития города пересмотрят.

«В непосредственной близости находится один из крупнейших рынков Центральной Азии – Ташкентская агломерация. Поэтому Шымкент должен быть конкурентоспособным во всех отношениях. С учетом этого поручаю до середины следующего года пересмотреть генеральный план города«, – сказал Президент.