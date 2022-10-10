Бесплатную помощь психологов смогут получить шымкентцы

Квалифицированную психологическую помощь могут получить жители Шымкента в рамках Дня открытых дверей, передает OTYRAR.

Сегодня в городском Центре психического здоровья организовали День открытых дверей. Жителей и гостей города будут принимать высококвалифицированные психологи, психотерапевты и психиатры и все это на бесплатной основе.

Акция приурочена ко Всемирному дню психического здоровья. Эта дата была установлена в 1992 году и с тех пор отмечается ежегодно по всему миру. Главная цель — обратить внимание на психологические проблемы людей и их последствия.

Психическое здоровье — это комфортное состояние человека, позволяющее ему реализовать свои способности, противостоять жизненным трудностям, продуктивно трудиться и вносить вклад в развитие общества, говорят специалисты.

Одной из проблем общества является высокий показатель суицидов среди подростков. По словам специалистов, необходимо повысить уровень знаний психологов, работающих с проблемными подростками, информировать родителей о том, как нужно коммуницировать с детьми.

Сегодня, в День открытых дверей, квалифицированную психологическую помощь смогут получить жители Шымкента разных возрастных категорий — от мала до велика. Как сообщили в городском управлении здравоохранения, работать с населением будут как взрослые, так и детские специалисты.

День открытых дверей продлится сегодня до 17:00. Адрес центра: Улица Кремлёвская, 11а.