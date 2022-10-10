Бывший сотрудник обокрал цех на 5 млн тенге в Шымкенте

Житель Шымкента обокрал своего работодателя после своего увольнения.

В дежурную часть Абайского РУП с сообщением о краже обратился владелец цеха по изготовлению ворот. В заявлении потерпевший указал, что бывший работник украл из цеха части автоматических ворот. Ущерб составил 5 млн тенге.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 188 УК (Кража).

Подозреваемый был задержан в течение суток на территории города. Свою вину он признал. Дорогостоящие части ворот вернули хозяину. В настоящее время проводится расследование.