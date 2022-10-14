Cоревнования по национальным видам спорта прошли в Сайрамском районе

В селе Аксукент Сайрамского района прошли соревнования по национальным в и д ам спорта.

Соревнования проводились в рамках культурно-просветительского проекта Ассамблеи народа Казахстана «Қазақтану». В соревнованиях, приуроченных ко Дню республики, приняли участие команды из представителей различных этносов 9-ти районов области. Они соревновались в 8 видах национального спорта.

“Казахский народ богат национальными играми. Наши предки посредством этих игр способствовали воспитанию сильного здорового поколения, и мы продолжаем их традицию. Как вы знаете, вчера в турецком городе Изник прошли IV Всемирные игры кочевников. Наши земляки, выступавшие в составе сборной Казахстана на мировом первенстве, в котором приняли участие более 3 тысяч спортсменов из 102 стран мира, одержали знаменательную победу. Пусть сегодняшние участники продолжат путь наших спортсменов, которые также примут участие в соревнованиях, и поднимутся на пьедестал победы!” — напутствовал спортменов заместитель акима Сайрамского района Мадияр Оразалиев



Молодёжные команды соревновались в 8 национальных видах спорта. В стрельбе из лука, в асык, в состязании по поднятию барана, в национальной борьбе казакша курес, армрестлинге, тогызкумалак и в перетягивании каната.

«На эти соревнования мы привезли опытных ребят. Наши спортсмены соревнуются в армрестлинге, стрельбе из лука, играют в асык, и в поединках по казакша курес. Такие соревнования должны проходить регулярно. Это способствует тесному общению представителей всех этносов друг с другом и развитию национального спорта. Такие мероприятия имеют большое значение для повышения интереса детей к спорту. Наши спортсмены очень сильны в поднятии баранов, рукопашном бою и в асык ату. Поэтому думаем, что в этих трех видах спорта мы сегодня победим!”— рассказал заместитель председателя Туркестанского областного курдского этнокультурного объединения Тахир Сулейманов



По итогам конкурса победителям и призерам были вручены денежные премии в размере 100, 80 и 60 тысяч тенге. В состязании по поднятию барана 50 раз победил представитель Сайрамского района Мухамедали Сайдазимов. Лучшим в қазақша күрес стал спортсмен из Жетысайского района Абдулла Нуров.