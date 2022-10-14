Две девушки пострадали в ДТП в Шымкенте

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Толеметова и Утегенова сегодня в час ночи.

Здесь столкнулись Опель Вектра и Тойота.

По словам очевидцев, водители двигались по улице Толеметова по разным полосам движения. На перекрестке водитель за рулем Тойоты решил повернуть на улице Утегенова.

Опель двигался прямо в сторону Байдибек би. Произошел сильный удар.

В Тойоте, которая ехала на кыргызских номерах, пострадали две девушки. Их госпитализировали. В деталях происшествия разбирались правоохранители.