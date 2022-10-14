Газификация сел Ордабасинского района продолжается

О газоснабжении сел Боралдай и Кызылсенгир Ордабасинского района, рассказали в местном акимате.

По данным Ордабасинского районного акимата, в селе Боралдай сельского округа Кажымукан имеется около 80 домов. Население около 500 человек. Работы по подведению газа были начаты подрядной организацией ТОО «Казыгурт-Проект» в 2021 году. Общая протяженность надземного газопровода в этом селе составляет 268 километров. Протяженность подземного газопровода составило более 3500 километров. Всего установлено более 70 ГРПШ.

Что касается газификации села Кызылсенгир, здесь имеется 57 домов. Население более 400 человек. Работы по прокладке газа в данном селе начаты подрядной организацией ТОО «Bf Элит-Курылыс» в 2021 году. Протяженность подземного газопровода в этом селе составила 5385 метров. Установлено 33 шт ГРШП.

Для сведения: В Ордабаинском районе 57 населенных пунктов, из них только 5 обеспечены природным газом. До конца года полностью газифицируют 4 села: Боралдай, Кызылсенгир, Ықыластемир, Теспе.

Сейчас ведутся строительные работы по газоснабжению 22 населенных пунктов на сумму 12 млрд 714 млн тенге. На следующий год предусмотрено финансирование работ 4 объектов. Кроме этого, документы по 8 объектам были представлены в областное управление экономики и планирования для рассмотрения. Готовится проект по обеспечению природным газом 14 населенных пунктов.