Как в Шымкенте отметят День Республики

В городе уже начались мероприятия посвященные Дню Республики. Основной акцент — на поддержании мира и единства многонационального мегаполиса. Здесь в согласии проживают более 18 национальностей.

А потому одним из масштабных мероприятий стал городской конкурс среди молодых представителей различных этносов «государственный язык – символ независимости». Здесь на казахском языке заговорили десятки разных национальностей.

Впрочем, это о прошедшем. Какие мероприятия ожидают шымкентцев в предстоящие дни, рассказали в акимате.

Итак, завтра, 22 октября жителей города порадуют своим приездом известные артисты отечественного шоу-бизнеса. Бауыржан Исаев, Жубаныш Жексен, Нуржамал Усенбаева, Болат Бокенов, Талгат Кузембаев, Женис Жеңісанов и ансамбль «Сазген сазы» выступят на сцене выставочного центра Корме в 11:00. Здесь планируют принять около 700 зрителей. Прийти может любой желающий, вход свободный.

День республики смогут отметить горожане в излюбленном месте отдыха — на Арбате 25 октября. Здесь будет организована концертная программа с самого утра. Развлекать зрителей будут городские творческие коллективы, театрализованные спектакли.

Как сообщили в управлении спорта и физической культуры, горожан ожидают зрелищные спортивные состязания. К примеру, на Арбате развернут настоящие соревнования по поднятию племенных кошкаров весом более 60 килограмм.

Кроме того, самые сильные шымкентцы смогут попытать себя в армреслинге и гиревом спорте.

Организаторы отмечают, скучать не придется, и зазывают всех жителей и гостей города отметить День республики.

25 октября также на площади перед акиматом на Нурсате с самого утра горожан ожидает концертная программа. Кроме того, все управления акимата организуют различные выставки — выставки книг, спецтехники и так далее.

После Дня республики в городе отметят 130-летие Жумата Шанина. 26-27 октября в 18: 30 в Шымкентском городском казахском академическом театре драмы будет поставлена драма С. Касымбека «Ат жалман ғасыр» режиссера Бекболата Курмангожаева.

28 октября в Шымкентской городской научно-универсальной библиотеке имени Аль-Фараби планируется проведение республиканской конференции «Наследие Аль-Фараби – сокровища цивилизации».

К слову, отдыхать ко Дню республики казахстанцы будут 3 дня подряд — 23, 24, 25 октября (воскресенье, понедельник, вторник). А вот суббота 22 число будет считаться рабочим днем.