Конференция, посвященная проблемам урологии, прошла в Шымкенте

Высококвалифицированные специалисты отмечают, проблемы урологии и осложнения чаще всего встречаются именно у жителей южных областей. Этому способствует жаркий климат.

Поделиться своим опытом и перенять знания коллег приехали специалисты высшей квалификационной категории из разных городов Казахстана и зарубежья.

Несмотря на достигнутые за последние годы успехи в диагностике и лечении урологических заболеваний, проблема не теряет актуальности. Обсудить основные проблемы урологического и андрологического профиля съехались 100 делегатов из разных городов Казахстана и зарубежья. Высококлассные специалисты обмениваются ценным опытом и знаниями.

Армен Гаспарян, ассоциированный профессор отделения науки и развития и ревматологии учебного центра университета Бирмингема:

«Очень отрадно, что урологи собрались и обсудили актуальные проблемы, задались целью основать платформу научную для обсуждения проблем. Нужно объединять усилия всех специалистов урологов не только Казахстана, но и других центральных Азиатских стран и выходить на международный уровень, и достойно представлять научные достижения урологов».

По словам главного внештатного уролога Министерства здравоохранения Казахстана, Ануара Аманова, проживание в условиях жаркого климата повышает риск развития мочекаменной болезни. Коварство этого заболевания в том, что человек может долгое время не догадываться об образовании у него камней в почках, то есть болезнь протекает скрытно. Несвоевременное лечение мочекаменной болезни или злоупотребление народной медициной без консультации врача может спровоцировать развитие серьезных осложнений.

Ануар Аманов, доктор медицинских наук, председатель правления АО «Научный центр урологии имени Джарбусынова», главный уролог МЗ РК:

«Например, самый большой камень, который был удален жителю южно-казахстанской области составляет 15 см- это как бильярдный шар. Проблема очень большая, это связано с климатическими условиями. Вы живете в теплом регионе, мы вам все завидуем, но в связи с тем, что высокая температура, происходит обезвоживание организма, снижение содержания жидкости в организме вызывает концентрацию мочи, которая в своем составе имеет соли. И эта соль образует определенные конкременты, на основе которых образуются мелкие камни, а затем они могут расти».

Для того, чтобы выявлять урологические заболевания на ранних стадиях, необходимо оснащать отечественные клиники современным оборудованием.

Касымхан Султанбеков Кандидат медицинских наук, председатель ОО «Урологи Южного Казахстана»:

«Урология южного Казахстана на месте не стоит и практически все передовые операции у нас производятся. Кроме того успешный опыт экстракорпорального оплодотворения при бесплодии, а также все возможные пластики проводятся».

В современной урологии открытые операции стараются снизить до минимума. На замену им пришли малоинвазивные эндоскопические и лапароскопические операции, которые обеспечивают меньшую травматизацию, а значит и более короткий восстановительный период.