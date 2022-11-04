Шымкентские врачи учатся проводить щадящие урологические операции детям

Врачи из Шымкента провели сложную операцию 16-летнему пациенту. Хирурги провели операционное вмешательство для того, чтобы помочь молодому человеку с тяжелым врожденным заболеванием. На базе городской клинической детской больницы такая операция проводится впервые.

Четыре дня назад 16-летний Бекзат перенес сложную операцию. Сейчас врачи ежедневно проводят осмотр пациента и следят за его состоянием. При рождении ему поставили диагноз «гидронефроз» — заболевание, вызываемое нарушением оттока мочи из почки. Помочь могла только операция.

«Когда он поступил в больницу у него было тяжелое состояние, сильные отёки. Ему провели операцию и сейчас он чувствует себя хорошо. Я очень благодарна врачам, которые спасли моего ребенка», — говорит Маргуба Ергешова, мать пациента.

Хирурги провели сложную операцию на мочевом пузыре и мочевыводящих путях. Специалисты говорят, функция почек у пациента улучшилась сразу после операции.

«Мы сохранили ему почку. Сейчас работа почки улучшилась на 70-80%. Эта операция проводится под общим наркозом, это открытое хирургическое вмешательство. Мы сделали так, чтобы жидкость через мочевыводящие пути проходила беспрепятственно», — говорит врач-хирург клинической детской больницы г.Шымкента Кайрат Избасов.

В детской клинической больнице Шымкента такую урологическую операцию провели впервые. Пациент, говорят врачи, чувствует себя хорошо. На следующей неделе его планируют выписать. Сейчас в медицинском учреждении открыто урологическое отделение, врачи прошли специальную подготовку по оказанию медицинской помощи для больных с урологическими заболеваниями.