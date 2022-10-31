Квартиры в новом кирпичном ЖК по доступной цене в Шымкенте

Это новый жилой комплекс «Карлыгаш», от строительной компании «Батсу». Жильцы из первой очереди, уже стали счастливыми обладателями большинства квартир. И, теперь, новосёлам торжественно вручат ключи.

«Это удобная и просторная планировка, которая нравится нашим жителям и жителям южного региона – с большим залом, с большой кухней, с просторной прихожей, и еще особенность – в каждой квартире предусмотрены хорошие большие лоджии, остекленные», — говорит генеральный директор компании «BATSU», Гульмира Абишева.

Зимой в этих домах точно не будет холодно – каждая квартира оборудована автономным отоплением, толщина стен — в два кирпича — пятьдесят один сантиметр. Сегодня, ключи от квартир получат сто семей, а в начале следующего года в новый жилой комплекс смогут заехать еще столько же новосёлов.

Жители нового ЖК также поделились мнением:

— Долго присматривались, посмотрели плюсы минусы, доверие к фирме, к застройщику, почитали плюсы и минусы.

— Я очень рада, что получила сертификат, большое спасибо всем кто строил, кто помог нам.

— Рахмет Барине, кушты.

Территория ЖК «Карллыгаш» оснащена круглосуточным видеонаблюдением и дежурными специалистами.

Амир Нурмаханов, коммерческий директор компании «BATSU»: «Обслуживающая сервисная компания будет заниматься уборкой территории, это круглосуточная охрана, это шлагбаум, это видеонаблюдение 24/7, это влажная уборка два раза в неделю. Это у нас будет дежурный сантехник, дежурный электрик».

В благодарность за качественную работу, жильцы приглашают на новоселье сотрудников компании-застройщика.

Новосёл Акмарал Комекбай говорит, определяющим фактором для нее при выборе квартиры стали отзывы о компании и удобная планировка:

«Я купила квартиру в жилом комплексе «Карлыгаш» весной этого года, по программе 7-20-25. Мне нравится расположение комнат – они светлые и просторные. Большим плюсом для меня также является очень тихий район».

Купить новые квартиры можно по программам «7-20-25», «Свой дом» от Отбасы банка, получив рассрочку у самой строительной компании, либо за наличный расчёт. Подробную информацию можно получить в офисе компании «Батсу».

Контакты: @batsu.kz +7 (771) 949 92-92; пр. Кунаева, 89.