Еще 8 семей получили новые квартиры в Шымкенте по программе реновации

В микрорайоне Коксай восемь семей отметили новоселье. Ключи от новых квартир горожанам вручил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Жильё предоставлено в рамках программы реновации, которая реализуется поэтапно.

На этот раз новосёлами стали жители улицы Нурлыбаева — семьи, которые обрели уют и комфорт в современных квартирах с чистовой отделкой.

Среди них — многодетная мама Асель Улбесова, чья большая семья наконец получила просторное и светлое жильё, где дети смогут расти и развиваться в комфортных условиях.

Асель Улбесова: «Мы прожили здесь [авт. — в Зеленой балке] 18 лет. Все мы очень благодарны. Нам предоставили квартиры в районе Шымсити. Все документы тщательно проверили. Всё очень хорошо. Это стало возможным благодаря поддержке акима».

Программа реновации микрорайона Коксай стартовала в прошлом году. Она включает снос ветхого жилья, строительство современных домов и благоустройство территории. Цель — создать безопасную и комфортную городскую среду.

Марат Томпаев, заместитель председателя СПК: «В рамках программы реновации мы сносим старые дома, привлекаем инвесторов и строим новый жилой район. Ранее мы переселили жителей из семи домов в этой части Коксая. Сейчас передаём ещё 8 квартир — 4 трёхкомнатные и 4 двухкомнатные».

С начала реализации программы новые квартиры уже получили 66 семей.

Жильё предоставляется в современных жилых комплексах в районах Шымсити и Туран. Проект будет продолжен и охватит ещё несколько этапов переселения.