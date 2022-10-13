Миллиардные штрафы за нарушения ПДД заплатили в Туркестанской области

В интервью журналисту издания первый заместитель начальника ДП по Туркестанской области рассказал, сколько заплатили штрафов жители региона.

Стражи порядка пояснили, что в регионе внедрена система Сергек и Коргау. Как пояснил первый заместитель главного полицейского Туркестанской области, ежедневно на штраф стоянку водворяют не менее двадцати авто.

«За 8 месяцев наложено штрафов на 5 миллиардов тенге, столько оплатили жители. Сейчас на большей части территории установлены умные камеры, поэтому призываем людей не нарушать ПДД«, — сказал первый заместитель начальника ДП Туркестанской области Багланбек Айтпаев.

При этом, страж порядка пояснил, что акимату региона вышли с предложением изготовить для скота светоотражающие метки.

«Мы сделали предложение, здесь важно чтобы люди тоже понимали. Это важно для безопасности. На скот будут надевать светоотражатель, чтобы водитель мог заметить скот на трассе», — говорит первый заместитель начальника ДП Туркестанской области Багланбек Айтпаев.

Стражи порядка Туркестанской области решили также выявлять нарушителей с помощью дронов. В основном дроны запускают на опасные участки дороги, где чаще всего водители выезжают на встречную полосу движения.