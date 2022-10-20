Минивэн влетел в ограждение и сгорел дотла в Туркестанской области

Водитель автомобиля скончался на месте, еще один человек госпитализирован, передает OTYRAR.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции Туркестанской области. Огненное ДТП произошло 20 октября утром на трассе Шымкент — Самара.

Как выяснилось, водитель автомобиля Nissan Elgrand, двигаясь в направлении города Туркестан, столкнулся с грузовой автомашиной Merсedes Benz, затем врезался в дорожное ограждение и загорелся.

В результате ДТП водитель автомобиля Nissan Elgrand скончался на месте происшествия. Один пассажир госпитализирован в больницу.

Данный факт зарегистрирован по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Выясняются все обстоятельства произошедшего.