Мошенничество с субсидиями на 10 млн тенге раскрыли в Туркестане

В полицию города Туркестан обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенницы.

Малознакомая женщина пообещала помочь ей в получении субсидий от государства на развитие предпринимательства.

Как выяснилось, за свою услугу она выманила у потерпевшей 3 600 000 тенге и в течение 2 месяцев водила за нос. Ни возврата денег, ни обещанного потерпевшая не дождалась.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Как только поступило сообщение, стражи порядка сразу же приступили к необходимым мероприятиям.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность мошенницы и задержали подозреваемую. Ей оказалась безработная женщина. Войдя в доверие, обманным путём она выманила деньги у потерпевшей. Взамен обещала субсидии от государства на развитие бизнеса.

На сегодняшний день в отношении подозреваемой женщины проводится досудебное расследование.