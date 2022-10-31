На 12 млн тенге мошенник обманул банк в Туркестанской области

В Сарыагашский РОП обратились представители банка. По их словам, неизвестный через банковское приложение в 2021 году, занимаясь куплей-продажей несуществующих товаров, причинил ущерб банку на сумму 12,5 млн тенге.

Начато досудебное расследование по статье “Мошенничество”. По собранной информации полицейские установили подозреваемого, местного жителя. Его доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, подозреваемый зарегистрировался в качестве предпринимателя и через банковское приложение, под видом покупателя и продавца неоднократно совершал операции по купле-продаже. Таким образом, полученные путем мошенничества, аферист тратил на собственные нужды.