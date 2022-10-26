На 7 лет осудили иностранца за перевозку наркотиков

Сотрудники полиции задержали иностранца , который контрабандой перевозил наркотические средства через пограничный контрольно — пропускной пункт «Жибек жолы».

Так, при переходе из Казахстана в Узбекистан иностранец попытался провезти незаконно хранившиеся наркотические средства «гашиш» весом 27 гр. и «марихуану», весом 5 грамм. Однако, бдительность стражей порядка стала препятствием для реализации его «злого умысла».

Как выяснилось, подозреваемый спрятал бумажные свертки с наркотиками в брюках и одежде. Их заметили пограничники при проверке и вызвали полицейских для выяснения всех обстоятельств.

Стражи порядка изъяли обнаруженные вещественные доказательства и зарегистрировали данный факт по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено» и статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Назначили экспертизы и провели досудебное расследование.

Собранные материалы уголовного дела направили в суд для принятия законного решения. В итоге, Сарыагашский районный суд признал 50-летнего узбекистанца виновным по двум статьям и приговорил к 7 годам лишения свободы.