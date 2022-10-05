Огромные убытки терпят хлопкоробы Туркестанской области

Прошло почти две недели с того момента, как на юге началась массовая хлопковая кампания.

Однако в этом году крестьяне, которые трудились почти лето, были разочарованы. Цена хлопка оказалась ниже, чем ожидалось. Многие не смогли оправдать ни усилий, ни расходов вложенных в урожай.

Крестьяне, которые сеяли хлопок в Туркестанской области, говорят, что в этом году боятся остаться без достойной выручки. Дело в том, что до этого акимат устанавливал 374 тыс. тенге за тонну белого золота, а частные заводы не давали больше 200 тыс. тенге за тонну.

«В прошлом году цена была от 330 до 350. Мы на это рассчитывали. Взяли деньги у заводов. Но их не хватает. Там нам говорят — 250 дадим, это самая высокая цена, мол. Теперь, если мы продадим по 250, то останемся в долгах. А вот если искать по сторонам, посмотреть на Узбекистан, Кыргызстан, то там цена выше 450 тенге за килограмм», — рассказывает хлопкороб Абдулла Меирбеков.

А Кенжебай Бектенов засеял более ста гектаров хлопчатника. По его словам, выращивание белого золота в этом году было непростым делом для любого дехканина. Цены как на минеральные удобрения, так и на горюче-смазочные материалы резко взлетели. Выросла в два раза и стоимость аренды сельхозтехники.

“Полив одного гектара нашей питьевой водой стоит 5 тысяч тенге. Вот и солярка стоит дорого. Так как солярка стоит дорого, и техника будет обходиться дороже. За эти два года цены выросли в три раза. И рабочая сила подорожала», — говорит дехканин Кенжебай Бектенов.

Отчаяние фермеров Жетысайского, Мактааральского и Шардаринского районов зарабатывающих выращиванием хлопка, понять можно. На полях они работали с ранней весны. Вспахав гектар земли, вложили миллионы тенге в полив и посев хлопка, его обработку и выращивание. Некоторые даже взяли деньги в кредит, а кто то продал последний скот. Но падение цен на хлопок разрушило все надежды. Убытки на один гектар хлопчатника составили около 500 тысяч тенге.

«Льготная селитра пришла по 110 тг. Кто-то взял, кто-то не взял. Остальные дехкане покупали по 250 тенге по рыночной цене. Не взяли, потому что опоздали с ценой. Средство для уничтожения сорняков, которое раньше стоило сорок тысяч, сейчас стоит 110 -120 тыс. тенге. С соляркой тоже тяжело. Горючее сейчас покупаем по 450 тенге за литр», — делится проблемой Бахыт Сейсенбеков.

«Я, например, с завода получил 5 млн 500 тыс. тенге. Что теперь мне делать с этими деньгами? Впереди зима. Уголь нужен домой. Семью кормить надо. На что хватит? Пусть тогда откроют нам границы, повезём туда. Или пусть государство нам уделит внимание — субсидируют или что-то ещё делают чтобы нам помочь», — поддерживает коллегу Базарбек Кыдырбеков, хлопкороб с многолетним стажем

Есть ещё одна проблема отягощающая жизнь дехкан в районе Мырзашоля. Здесь вертикальные дренажи работают с перебоями, земля размывается эрозией и с каждым годом площадь полей сокращается. Как следствие снижается и урожайность. Но другой работы в селе нет. Как раньше, субсидий на каждый сорт хлопка не предоставляется. А хлопкоприемный завод, в который государство вложило миллиарды, несколько лет назад обанкротился и ушёл с молотка.

«Мы все повязли в долгах. Скот уже весь продали. Некоторые сельчане не могут отправить своих детей в школу, потому им что не на что купить одежду»,- говорит хлопкороб Марат Бухаров.

В итоге уставшие от безысходности дехкане бросили свои поля и поехали в Туркестан с требованием поднять цену на хлопок. По мнению хлопкоробов, владельцы заводов вступают в сговор с целью установить низкие цены на сырьё. А заключённые между ними и дехканами договоры, отражают только интересы завода.

«Все соглашения составлены однобоко. Написаны только в интересах завода. Там ничего не сказано о правах земледельцев. Сказано лишь то, что у олигархов есть разрешение поднимать цену и правительство им ничего не скажет. И когда они получают наш хлопок, сразу снижают цены. А почему не снижают цену на то, что нам надо, на солярку, на селитру?» — возмущается Сабит Макиев, хлопкороб.

Сейчас как прежде, надо возобновить выделение субсидий и принять закон о хлопке, призывают дехкане. А еще надо следить за работой хлопкоприемных заводов. Чиновники ответственные за сельское хозяйство попытались объяснить природу низких цен. За границей в этом году нет спроса на белое золото. Так, например, в прошлом году в Турцию было экспортировано 17 тыс. тонн хлопка, в Россию-13. Китай закупил 9 тыс. тонн сырца. В этом году от крупных компаний Турции, России и Китая таких заявок не поступало. А у акимата нет полномочий влиять на ценообразование.

«На логистику, а значит и на цены влияют санкции, наложенные на Россию. Логистика усложняется. Покупателям из-за рубежа становится дорого у нас приобретать хлопок. Если раньше на дорогу уходило 300-350 долларов, то сейчас доставка обходится в 450 долларов и выше»,- поясняет руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области Турганбек Оспанбеков.

Несмотря на значения хлопковых котировок на Ливерпульской бирже, трейдерские компании предпочитают приобретать там где дешевле. После введения санкций в отношении России такие страны, как Молдова, Латвия, подняли стоимость перевозки, что отразилось на конечной цене хлопка. В целях регулирования ситуации аким области Дархан Сатыбалды встретился с руководителями хлопкоперерабатывающих заводов. В ходе совещания глава региона подверг критике работу хлопкоприемных заводов и поручил компетентным органам взять под контроль выявленные нарушения, а предпринимателей призвали прийти к общему согласию.

«Предприниматели жалуются, что их часто обманывают на весах. Если на весах сто килограммов, то вес называют меньше. Во вторых, лаборатории анализ проводят неправильно, занижают качество сырья. Вот сюда на совещание я пригласил представителей правоохранительных органов, и хочу чтобы эту ситуацию они взяли на свой контроль», — сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

В целом в регионе насчитывается более 200 хлопкоприемных пунктов и 21 хлопкоперерабатывающий завод. Предприниматели рассказали главе региона о своих проблемах. Сегодня оплачивать по предельной стоимости труд хлопкоробов возможности нет. Поэтому договорились пока оплатить предоплату в размере 250 тенге.

«Если в прошлом году, в это же время индекс составлял 160, то сегодня он составляет 114. Индекс пока остается низким. Поэтому и цена на хлопок не поднимается. Трейдеры тоже пока не идут. Договоры с заводами не заключаются. Если на мировом рынке индекс начнет подниматься, то и цены на хлопок пойдут вверх, тогда конечно появится и возможность выплачивать больше», — говорит председатель Казахстанской хлопковой ассоциации Болат Жусупов.

Согласно международной статистике, в этом году хлопок в мире подорожал на 30%. Так как в ряде стран из-за засухи был неурожай. Так, Индия, являющаяся одним из крупнейших экспортёров, вынуждена покупать хлопок за рубежом. Из-за жары производство белого золота в США сократилось на 28%, а в Бразилии — на треть. Но рынок есть рынок. Так как наша промышленность не в состоянии переработать готовую продукцию, казахстанские фермеры попали в зависимость от ливерпульской биржи. А значит какая цена будет на хлопок, напрямую зависит от зарубежной биржи и конкурентной среды.