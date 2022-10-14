Онкомаммологи Шымкента проведут бесплатные консультации

15 октября жители Шымкента и Туркестанской области смогут бесплатно пройти УЗИ молочных желез и получить консультацию онкомаммологов, сообщает корреспондент OTYRAR.

15 октября в Шымкенте отметят Всемирный день борьбы с раком груди. В рамках мероприятия в онкологической поликлинике № 5 при Областной клинической больнице Туркестанской области состоится день открытых дверей «по раннему выявлению рака молочной железы».

Жители Шымкента и Туркестанской области смогут получить бесплатные консультации онкомаммологов и пройти ультразвуковое исследование молочных желез.

Стоит отметить, опухоли появляются не только у пожилых, всё чаще рак молочной железы диагностируют у молодых женщин и даже у мужчин.

Адрес и время: г. Шымкент, улица Курманбекова 2/6 (возле глазной больницы), 15 октября с 09:00 до 13:00. Не пропустите.