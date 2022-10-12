Поиск утонувших студентов из Индии: Найденное тело оказалось женским

Найденное на днях тело недалеко от реки Аксу в Туркестанской области не принадлежит утонувшему 26 июня студенту из Индии, передает OTYRAR.

Об этом сегодня сообщили в областном ДЧС. В ходе поисковых работ 10 октября в 1,5 км ниже северной стороны села Ханарык от реки Аксу спасатели обнаружили тело одного человека.

Вчера в ДЧС сообщили, что тело принадлежит иностранному студенту медакадемии, который трагически погиб в каньоне Аксу вместе со своим другом еще 26 июня. Однако медициснкая экспертиза показала, что найденное тело — женское.

Полиция Туркестанской области возбудила уголовное дело по факту. Проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.