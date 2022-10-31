Полиция использует дроны для выявления нарушителей ПДД

С помощью дрона за сутки выявлено 12 водителей, нарушивших ПДД

​Сотрудники батальона патрульной полиции УМПС ДП Туркестанской области регулярно проводят рейдовые и профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Так, на трассе республиканского значения «Сарыагаш-Жибек жолы» Сарыагашского района стражи порядка провели работу с использованием комплексных систем «дронов».

Запущенное в воздух устройство видеонаблюдения помогло выявить водителей, которые грубо нарушили правила дорожного движения и выехали на встречную полосу. В результате за сутки установлено 12 нарушителей ПДД.

В отношении водителей составили 12 административных протоколов по ч. 2 ст. 596 КоАП РК «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны» и наложили штрафов на сумму более 500 000 тенге.

​Также в рамках мероприятия стражи порядка напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать ПДД и не выезжать на полосу встречного движения. В дальнейшем подобные мероприятия будут продолжены на аварийно-опасных участках.