Прокатил на капоте и сбежал: Горе-водителя наказали в Туркестанской области

В Туркестанской области привлекли к ответственности водителя, наехавшего на человека и сбежавшего с места происшествия, передает OTYRAR.

Инцидент произошел 28 сентября на трассе Жибек жолы-Жетысай, проходящей через город Сарыагаш. Запись снятую на видеорегистратор активно обсуждали в Казнете.

На кадрах видно, как автомобиль белого цвета останавливается перед Мерседесом, из салона выходит мужчина и буквально накидывается на капот Мерседеса. Тем временем водитель продолжает движение, скидывает мужчину с капота на скорости и покидает место происшествия.

С целью его выявления и задержания полицейские приступили к оперативным мероприятиям. Им оказался 22-летний парень, не имеющий водительских прав.

По данному факту в отношении водителя составили административные протоколы по двум статьям по ст. 610 ч. 2, ст. 612 ч.2 КоАП РК. Автомашину водворили на штрафстоянку.

2 октября собранные материалы передали в отделение дознания для принятия процессуального решения, зарегистрировали по ст. 345 ч. 2 УК РК “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами”.

В настоящее время проводится досудебное расследование. В отношении потерпевшего, получившего травмы в ДТП, назначена судебно-медицинская экспертиза. Пострадавший проходит лечение в больнице.