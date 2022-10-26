Проливные дожди лишили жизни 2-летнего ребенка

26 октября в Казуртском районе Туркестанской области 2-летний малыш провалился в яму, наполненную за ночь дождевой водой и задохнулся, передает OTYRAR.
О печальных последствиях ночных ливней рассказали в областном ДЧС. Как стало известно, в 9:30 утра в селе Казыгурт ребенок 2020 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, провалился в яму во дворе жилого дома. Она была наполнена дождевой водой, ребенок задохнулся.
Подтопление жилых домов произошло в Сарыагашском, Байдибекском и Казыгуртском районах Туркестанской области. Всего затопило ливнем 21 дворовую территорию, сараи, погибло 13 голов скота в трех районах.
Спасатели Туркестанской области устраняют последствия обильных дождей.
«Ситуация находится на контроле акимата и департамента по ЧС Туркестанской области. Сформированы соответствующие силы и средства. В настоящее время силами местных исполнительных органов и Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области проводятся работы по откачке воды», — сообщили в ведомстве.
Также ДЧС напоминает правила поведения в случаях затоплений и просит придерживаться их.
- Необходимо быстро собрать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи.
- Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь.
- По возможности немедленно оставьте зону затопления.
- Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах.
Закройте окна и двери. Выпустите домашний скот.
- Поднимитесь на верхние этажи. Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите вблизи предметов, которыми можно воспользоваться до получения помощи.
- После спада воды остерегайтесь порванных и провисших электрических проводов.
Категорически запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду, и употреблять воду без соответствующей санитарной проверки.
- Перед входом в жилище после спада воды соблюдайте меры предосторожности: предварительно откройте двери и окна для проветривания, не пользуйтесь открытым огнем до проветривания (возможна взрывопожароопасная концентрация газов), запрещается включать осветительные и другие электроприборы до проверки исправности электрических сетей.