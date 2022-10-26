Проливные дожди лишили жизни 2-летнего ребенка

26 октября в Казуртском районе Туркестанской области 2-летний малыш провалился в яму, наполненную за ночь дождевой водой и задохнулся, передает OTYRAR.

О печальных последствиях ночных ливней рассказали в областном ДЧС. Как стало известно, в 9:30 утра в селе Казыгурт ребенок 2020 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, провалился в яму во дворе жилого дома. Она была наполнена дождевой водой, ребенок задохнулся.

Подтопление жилых домов произошло в Сарыагашском, Байдибекском и Казыгуртском районах Туркестанской области. Всего затопило ливнем 21 дворовую территорию, сараи, погибло 13 голов скота в трех районах.

Спасатели Туркестанской области устраняют последствия обильных дождей.

«Ситуация находится на контроле акимата и департамента по ЧС Туркестанской области. Сформированы соответствующие силы и средства. В настоящее время силами местных исполнительных органов и Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области проводятся работы по откачке воды», — сообщили в ведомстве.

Также ДЧС напоминает правила поведения в случаях затоплений и просит придерживаться их.