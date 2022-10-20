Работа за рубежом: Житель Кентау стал жертвой мошенника

Мошенники изобретают все больше новых схем, а количество жертв растет в геометрической прогрессии.

Особо доверчивые граждане остаются у разбитого корыта, отдавая десятки миллионов. А вот кому то удается «купить опыт» за меньшую сумму.

В этот раз от рук мошенника пострадал житель города горняков. Ему малознакомый мужчина пообещал престижное трудоустройство в Южной Корее. Услуги добродетеля обошлись жертве в 500 тысяч тенге.

Ожидая приглашения на работу, спустя время мужчина понял, что остался обманутым. Ни денег, ни шикарной жизни за границей. За помощью пришлось обратиться к полицейским, которые кстати практически сразу установили личность и задержали подозреваемого.

Им оказался местный житель, деньги мужчина потратил на собственные нужды. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Ведется следствие.

Тем временем полицейские настоятельно рекомендуют не доверять малознакомым людям.