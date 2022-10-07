Сдадут 2 тыс. квартир и в два раза больше построят в следующем году в Туркестане

В Туркестане ведётся масштабное строительство жилья и совершенствуется инфраструктура.

Руководитель областного управления строительства Тохтар Усупалиев отметил, что за 4 года построено несколько крупных объектов. Завершено строительство Духовно-культурного центра, в городе созданы условия для туризма. Также решается вопрос обеспечения населения жильем.

В этом году в Туркестане построены 154 многоэтажных дома. 8 тысяч семей смогли отметить новоселье. Руководитель областного управления строительства, Тохтар Усупалиев, отмечает, до конца года планируется сдать еще 2000 квартир. Строительство более 4 тысяч домов намечено на следующий год.

Тохтар Усупалиев, руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области:

«В настоящее время планируется строительство более 16 тысяч квартир в этом административно-деловом центре. Здесь будет создана вся сопутствующая инфраструктура. Строительство ведётся не только за счёт государственного бюджета, но и за средства частных инвесторов«.

В динамично развивающемся Туркестане, строительство — приоритетная отрасль. Туристический центр региона облюбовали не только казахстанцы, но и заграничные гости. Население духовно-исторической столицы растет с каждым днём. Учитывая эти обстоятельства, чиновники планируют завершить строительство нескольких крупных объектов уже в 2023 году.

Тохтар Усупалиев, руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области:

«В этом году строительство жилья продолжается. У нас есть переходящие на следующий год объекты. Ведется строительство ряда административных объектов — здания управления полиции, пункта оперативного контроля, возводится несколько школ. Кроме того, прокладывается инженерная инфраструктура, разбиваются парки с условиями удобными для отдыха населения».

Раньше в Туркестане было несколько проблем с поливом парков. По словам руководителя управления, сейчас этот вопрос решен.

Тохтар Усупалиев, руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области:

«Первый вопрос, который перед нами встал когда мы принимали парки и скверы — это проблема поливной воды. Но она была вскоре решена. За 12 месяцев мы построили водохранилище объёмом 18 миллионов кубических метров. В течение года здесь циркулирует 30 млн кубометров воды. Сюда в Туркестан вода доставляется по Арысь-Туркестанскому каналу. Чтобы распределять воду по Туркестану, мы вырыли ещё 2 канала к 5 существовавшим ранее. Таким образом мы орошаем наши скверы и парки».

За последние 4 года в Туркестане построены две школы и 3 объекта сферы здравоохранения. За счет спонсоров планируется строительство дома матери и ребенка, а также Центра для детей с ограниченными возможностями.