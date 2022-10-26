Шымкентский дом культуры провел большой праздник ко Дню Республики

Для любого артиста нет ничего прекраснее, чем сцена и аплодисменты зрителей. Этого было в достатке на главной площади Шымкента. Праздничное настроение жителям и гостям города подарили артисты дома культуры.

Торжество под открытом небом началось ранним утром и завершилось ближе к вечеру. Концертная программа для взрослых и детей была подготовлена ко Дню республики.

— Мне очень понравился концерт, ведь тут очень много ярких выставок, радостная музыка. Меня все устраивает. Поздравляю вас с Днем Республики, это очень хороший праздник для нас.

— Нам все нравится: и концерт, и выставки. Я пришла на площадь с внучками. Всех поздравляю с Днем Республики, пусть наш Казахстан становится краше и лучше», «Поздравляю с днем Республики всех жителей Шымкента! Пусть наш город процветает!

— Концерт отличный! Все проходит на высоком уровне. Я пришла с детьми. Пусть в Шымкенте все праздники проходят только так, ЯРКО,- рассказывают жители Шымкента.

Чтобы концерт прошел на таком уровне, большие усилия приложили сотрудники дома культуры. Помимо концертной программы шымкентцы смогли насладиться выездной библиотекой, театральным представлением, рассказывающим о жизни поэтов и писателей.

В День Республики шымкентцев и гостей города поздравляли больше 20-ти сотрудников дома культуры и артисты республиканского уровня. Организовали большой праздник своими силами.

Сайлаубек Лесбаев, руководитель концертной организации дома культуры г. Шымкента: «Сегодня для Шымкента очень важный день. Через 13 лет мы вновь празднуем День республики. Я считаю этот день историческим! Концерт на площади Астана подготовили великолепный. Певцы исполняют патриотические песни и всеми любимые произведения Шамши Калдаякова. Участвуют и танцевальные коллективы. Все это было организовано за счет дворца культуры, из бюджета не было выделено денег, спонсоров также не привлекали. Я думаю, сегодняшний праздник удался!»

В концерте приняли участие специалисты сферы сельского хозяйства, здравоохранения и даже пожаротушения! Всё для того, чтобы продемонстрировать большой творческий потенциал мегаполиса.