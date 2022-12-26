Чем отличается новый ипподром от старого

Глава мегаполиса ознакомился с ходом строительных работ на ипподроме Шымкента. Как сообщили в BI Group открытие планируется уже в марте 2023 года.

Мурату Айтенову показали скаковой круг, кокпарное поле и как содержатся лошади. Технически ипподром открыт, на месте уже ведут тренировки по разным видам.

«Содержатся лошади у нас каждый отдельно, на полу опилки регулярно меняем. Температура стабильная. Пить воду лошади могут самостоятельно, мы установили в каждой конюшне автоматизированную поильную колонку. Лошадь когда касается головой к колонке, краник открывается и вода идет»,- рассказал конюх.

На территории ипподрома построили дополнительно манеж стоимостью 1 млрд тенге за счет собственных средств. Итого возведение ипподрома обходится застройщику в более 6 млрд тенге.

«На площадках для скачек, а их несколько, на территории ипподрома мы постелили специальный песок. На таком покрытии можно будет проводить регулярные тренировки и соревнования», — пояснили строители.

Глава мегаполиса поговорил с конюхами, узнал как ухаживают за скакунами. Площадь освоения расширена в 1,5 раза — с 24 Га до 39 Га, длина скакового круга — с 14 тыс. до 41 тыс. кв. м, ширина увеличилась сразу в два раза — с 10 до 20 м. Кокпарное поле было увеличено с 16 тыс. до 18 тыс. кв. м.

«Ипподром будет большой площадкой для развития конного спорта. Прошу продолжать работу в таком же ритме и главное делать упор на качество», — сказал Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

Аким Шымкента отметил, что до открытия приедет еще несколько раз и будет пристально следить за тем, как ведутся строительные работы.