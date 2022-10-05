Светоотражающие полосы повязали на 50 лошадей в Туркестанской области

В Туркестанской области используют необычный метод профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием лошадей, передает OTYRAR.

Как сообщили в пресс-службе областного ДП, на 50 лошадей в Байдибексокм районе повязали светоотражащие ленты, которые в ночное время суток видны издалека. Таким образом полицейские совместно с сельчанами намерены предотвратить аварии с животными на трассе. Ведь на сегодняшний день, статистика неутешительная. С начала года в регионе зафиксировали 5 ДТП с участием домашних животных, выбежавших на дорогу.

Последняя подобная авария произошла 13 августа ночью на трассе «Западная Европа-Западный Китай» в Тулькубасском районе. Тогда легковушка столкнулась сразу с тремя лошадьми, пострадали 2 человека.

По словам страж порядка, одной из главных причин дорожно-транспортного происшествия является низкая дисциплина водителей, превышение скорости при управлении автотранспортом, бесхозный выпас владельцами домашнего скота.

Поэтому подобные мероприятия, направленные на предотвращение ДТП, будут реализованы на регулярной основе.