Светоотражающие полосы повязали на 50 лошадей в Туркестанской области

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Редактор Жулдыз Шукенова
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В Туркестанской области используют необычный метод профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием лошадей, передает OTYRAR.

Как сообщили в пресс-службе областного ДП, на 50 лошадей в Байдибексокм районе повязали светоотражащие ленты, которые в ночное время суток видны издалека. Таким образом полицейские совместно с сельчанами намерены предотвратить аварии с животными на трассе. Ведь на сегодняшний день, статистика неутешительная. С начала года в регионе зафиксировали 5 ДТП с участием домашних животных, выбежавших на дорогу.

Последняя подобная авария произошла 13 августа ночью на трассе «Западная Европа-Западный Китай» в Тулькубасском районе. Тогда легковушка столкнулась сразу с тремя лошадьми, пострадали 2 человека.

лошади

По словам страж порядка, одной из главных причин дорожно-транспортного происшествия является низкая дисциплина водителей, превышение скорости при управлении автотранспортом, бесхозный выпас владельцами домашнего скота.

Поэтому подобные мероприятия, направленные на предотвращение ДТП, будут реализованы на регулярной основе.

 

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