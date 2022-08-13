В Туркестанской области произошло ДТП с участием трех лошадей, передает Polisia.kz.

13 августа ночью в Тулькубасский РОП поступило сообщение о том, что на 611 километре трассы “Западный Китай – Западная Европа” водитель автомашины Hyundai Elantra сбил лошадей.

Как только поступила информация, полицейские сразу же выехали на место происшествия. Как выяснилось, несколько лошадей выбежали с левой стороны дороги и столкнулись с автомобилем, следовавшим из Туркестана в направлении Алматы. В результате ДТП водителя и одного пассажира с различными травмами доставили в больницу. В автомашине находились четыре человека, один из них несовершеннолетний.

На месте аварии погибли три лошади. Автотранспортному средству нанесен материальный ущерб. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведутся поиски владельцев животных.