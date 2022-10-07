В мужчину стреляли в центре Шымкента

В ночь с 6 на 7 октября возле ресторана «На небе» был тяжело ранен 34-летний мужчина, передает OTYRAR.

Об этом сообщил журналист Михаил Козачков в своем телеграмм канале.

Как сообщает журналист, мужчина был тяжело ранен. Инцидент произошел в центре Шымкента на улице Тауке хана в ночь с 6 на 7 октября. Стрелявшим в него мужчинам удалось скрыться с места происшествия. Департамент полиции Шымкента пока никак не прокомментировал ситуацию.

Зато о состоянии пострадавшего рассказали в городском Управлении здравоохранения. Мужчину в данный момент оперируют в № 1 городской клинической больнице Шымкента. Он поступил в крайне тяжелом состоянии. Сердце больного останавливалось несколько раз. Состояние критическое.

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