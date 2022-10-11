В Шымкенте медики обслуживают ветеранов ВОВ на дому

В Шымкенте группа врачей, состоящая из квалифицированных специалистов, оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Во время профилактического осмотра медики не только консультируют пожилых людей, но и проводят диагностическое обследование.

В дом ветерана Великой Отечественной войны Абылая Казбаева пришли сразу несколько врачей. Его возраст приближается к столетию, задача медиков осмотреть пожилого мужчину и оказать необходимую помощь. Аксакал тем временем рассказывает о себе и семье, о том что пережил за долгую жизнь.

“Большое спасибо вам за вашу доброту и заботу. Желаю, чтобы в нашей стране было спокойно, мира и согласия всем людям”, — благодарит врачей ветеран Великой Отечественной войны Абылай Казбаев.

В медицинских бригадах, посещающих ветеранов, терапевты, хирурги, кардиологи, невропатологи, психологи, а так же специалисты, обеспечивающие социальную помощь. Медики снимают электрокардиограмму, берут анализ крови, проводят другие обследования. По итогам медосмотра врачи дают пожилым людям рекомендации и назначают лечение.

“Граждан пожилого возраста обследуют специалисты всех отраслей. Берём анализ крови, это мы можем сделать на дому, делаем УЗИ, биохимию. Если есть необходимость, предлагаем дневной стационар, а по болезни один раз в год ветераны получают стационарное лечение”, — рассказывает заведующая отделением поликлиники №2 г. Шымкента Айсулу Егембердиева.

В Шымкенте на диспансерном учете состоят 4 ветерана Великой Отечественной войны. Они проходят плановые медосмотры два раза в год, в большинстве случаев работники стационара оказывают медицинскую помощь в домашних условиях. В зависимости от состояния здоровья, ветераны бесплатно получат необходимые медицинские процедуры в санаториях. А необходимые медикаменты доставляются медицинскими работниками прямо домой.